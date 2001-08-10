42 семьи в курильском селе отметят новоселье в сентябре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Китовое Курильского района завершается строительство двух арендных домов на 18 и 24 квартиры. В них будут жить работники бюджетной сферы, рыбной отрасли и муниципальных предприятий. Ход работ на объектах проконтролировал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Повышение доступности жилья на Сахалине и Курилах является нашей приоритетной задачей, – рассказал глава региона Валерий Лимаренко. – Особое значение имеет арендное жилье, благодаря которому у людей есть возможность снимать квартиры по цене значительно ниже рыночной. При этом важно, чтобы качество таких домов было на высоком уровне. В частности, в селе Китовом будущие жильцы совсем скоро смогут осмотреть свои квартиры и высказать свои предложения подрядчику. Недочеты, если они будут, оперативно устранят. Также качество выполнения работ проверит специальная комиссия, в состав которой войдут представители областного минстроя. Важно развитие строительства арендного жилья и с позиции привлечения востребованных специалистов в районы. Ведь, чтобы убедить учителя или медика поехать в отдаленный район Сахалинской области, мало предложить ему конкурентную зарплату и создать условия для работы, надо на старте помочь ему решить и вопросы с квартирой.
К сегодняшнему дню на площадках, расположенных на улице Пограничной, выполнены практически все строительно-монтажные работы. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных систем. Выполняется благоустройство территорий.
Квартиры будут сданы «под ключ» – с ремонтом, электрическими приборами и сантехникой. Именно такой принцип – заезжай и живи, как показала практика, пользуется наибольшим спросом у островитян.
Через два года у жильцов появится право на приобретение в собственность этих квартир, в том числе с использованием ипотеки на льготных условиях.
Отметим, решение жилищных вопросов островитян находится на особом контроле областных властей. Так, в этом году будут введены в эксплуатацию арендные дома в Аниве, Корсакове и Южно-Сахалинске.
Также под руководством губернатора Валерия Лимаренко Сахалинская область досрочно завершила программу расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило региону претендовать на предоставление дополнительной финансовой поддержки за счёт средств Фонда ЖКХ. С привлечением этих средств будут улучшены жилищные условия тех сахалинцев и курильчан, чьи дома были признаны аварийными уже после 1 января 2017 года.
В 2021 году новоселье в Сахалинской области отметили почти 4 тысячи человек. В 2022 году планируется переезд более 5 тысяч сахалинцев и курильчан. Всего в ближайшую пятилетку ключи от квартир получат около 30 тысяч жителей региона.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:13 Сегодня На Курилах чаще рождаются, чем умирают, на Сахалине - наоборот
10:08 Сегодня В Холмском районе приступили к строительству нового моста
09:56 Сегодня Сахалинца, не желающего платить алименты, отправили на обязательные работы
09:27 Сегодня Юных сахалинок приглашают стать художественными гимнастками
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
16:39 22 Июля Валерий Лимаренко встал на защиту общеобразовательной школы в Никольском
15:18 22 Июля Жители на улице Больничной, 2 в Южно-Сахалинске устроили праздник двора
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
Выбор редакции
- 10:46 Сегодня Состоялся фестиваль национальных культур "Сахалин объединяет"
- 15:16 Вчера "Горный воздух" приглашает всех желающих на "Чистые игры"
- 12:31 Вчера Для постояльцев сахалинского дома престарелых устроили экскурсию к сивучам
- 15:04 27 Июля О здоровье и семейных ценностях рассказали ребятам из лагеря "Сахалинская звезда"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?