42 семьи в курильском селе отметят новоселье в сентябре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Китовое Курильского района завершается строительство двух арендных домов на 18 и 24 квартиры. В них будут жить работники бюджетной сферы, рыбной отрасли и муниципальных предприятий. Ход работ на объектах проконтролировал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Повышение доступности жилья на Сахалине и Курилах является нашей приоритетной задачей, – рассказал глава региона Валерий Лимаренко. – Особое значение имеет арендное жилье, благодаря которому у людей есть возможность снимать квартиры по цене значительно ниже рыночной. При этом важно, чтобы качество таких домов было на высоком уровне. В частности, в селе Китовом будущие жильцы совсем скоро смогут осмотреть свои квартиры и высказать свои предложения подрядчику. Недочеты, если они будут, оперативно устранят. Также качество выполнения работ проверит специальная комиссия, в состав которой войдут представители областного минстроя. Важно развитие строительства арендного жилья и с позиции привлечения востребованных специалистов в районы. Ведь, чтобы убедить учителя или медика поехать в отдаленный район Сахалинской области, мало предложить ему конкурентную зарплату и создать условия для работы, надо на старте помочь ему решить и вопросы с квартирой.

К сегодняшнему дню на площадках, расположенных на улице Пограничной, выполнены практически все строительно-монтажные работы. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных систем. Выполняется благоустройство территорий.

Квартиры будут сданы «под ключ» – с ремонтом, электрическими приборами и сантехникой. Именно такой принцип – заезжай и живи, как показала практика, пользуется наибольшим спросом у островитян.

Через два года у жильцов появится право на приобретение в собственность этих квартир, в том числе с использованием ипотеки на льготных условиях.

Отметим, решение жилищных вопросов островитян находится на особом контроле областных властей. Так, в этом году будут введены в эксплуатацию арендные дома в Аниве, Корсакове и Южно-Сахалинске.

Также под руководством губернатора Валерия Лимаренко Сахалинская область досрочно завершила программу расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило региону претендовать на предоставление дополнительной финансовой поддержки за счёт средств Фонда ЖКХ. С привлечением этих средств будут улучшены жилищные условия тех сахалинцев и курильчан, чьи дома были признаны аварийными уже после 1 января 2017 года.

В 2021 году новоселье в Сахалинской области отметили почти 4 тысячи человек. В 2022 году планируется переезд более 5 тысяч сахалинцев и курильчан. Всего в ближайшую пятилетку ключи от квартир получат около 30 тысяч жителей региона.