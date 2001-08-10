В Южно-Сахалинске продолжается благоустройство территории детского сада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются инспекционные поездки на социальные объекты, на которых в настоящее время ведутся ремонтные работы. В активной фазе благоустройство территории детского сада №2 "Березка". Ход работ проверила вице-мэр Елена Федорова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В выездном рабочем совещании также приняли участие директор департамента внутренней политики Роман Хлудин, директор департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Мирова и её заместитель Сергей Луковой, представители подрядной организации.

Отметим, что создание современных и комфортных условий для обучения и развития детей в школах и детских садах является приоритетной задачей администрации Южно-Сахалинска. Её выполнение находится на особом контроле мэра города, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Надсадина.

Работы в детском саду «Березка» включают обустройство кругового пожарного проезда, асфальтирование, озеленение и другие работы. Также предусмотрена замена крылец и пожарных лестниц. Подрядчик ведет работы в графике. Завершить их планируется ориентировочно в конце августа. Замечаний к качеству выполняемых работ в ходе проверки не выявлено. Как подчеркнула вице-мэр Елена Федорова, курирующая сферу образования, ежегодно разными видами работ охвачено порядка 10 дошкольных учреждений. В двух детских садах (№8 и 14) в этом году уже отремонтировали кровли и фасады, также будут благоустроены территории детских садов №2, 43 и 31.

К контролю за выполнением работ также подключаются общественники, областные и городские депутаты. Так, в выездном рабочем совещании по ремонту детского сада «Березка» принял участие депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин.

– Отрадно, что администрация Южно-Сахалинска уделяет большое внимание как повышению качества образования в городе, так и развитию инфраструктуры. Для детей создаются комфортные условия. Это дает большие результаты. По многим показателям мы одни из первых на Дальнем Востоке. И очень важно продолжать эту работу, – отметил Александр Шарифулин.

Добавим, что инспекционные поездки в детские сады, где сегодня ведутся ремонтные работы будут продолжены.