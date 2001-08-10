До конца лета будет обновлена улица Детская в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На участке протяженностью 613 метров (от ул. Комсомольской до северного въезда в городской парк) заменят тротуары, уложат новое асфальтобетонное покрытие, выполнят озеленение. Работы охватят свыше 6300 кв м проезжей части и более 2400 кв метров тротуаров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал заместитель руководителя управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Южно-Сахалинска Виктор Паршин, мероприятия ведутся в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Контракт на их производство был заключен в первой половине июля.

На сегодняшний день демонтирован тротуар с южной части улицы, параллельно ведутся мероприятия по обустройству бордюрного камня.

Вместе со специалистами городской администрации ход работ контролируют общественники. В их числе куратор проекта «Забота. Защита. Уважение» Ирина Савицкая.

- Радует, что подрядчик укладывается в намеченные сроки. Также он дает нам гарантию качества работ сроком на пять лет. Важно, что город преображается, и одна из самых популярных его улиц, ведущая к нашему прекрасному парку и гимназии, обновится, станет удобной для пешеходов и водителей, - сказала она.

Окончание работ намечено на август. На время их проведения перекрывать дорогу не планируется.