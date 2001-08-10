Господдержка помогает развивать образовательные организации на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Детский центр "Лукоморье" начал свою работу в 2015 году. Здесь для ребят от 5 до 16 лет проводят занятия по английскому языку, рисованию, русскому языку, математике, полимерной глине, а также подготовительные курсы для дошкольников. Хозяйка центра Евгения Антонова на протяжении 2х лет получает субсидии от администрации города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в министерстве экономического развития Сахалинской области.

- В городе Южно-Сахалинске реализуется муниципальная программа по поддержке малого и среднего бизнеса. Детскому центру "Лукоморье" за 2 года была оказана финансовая поддержка на сумму более 3 миллионов рублей. Мы компенсировали затраты на обновление материально-технической базы и приобретения оборудования, а также затраты на аренду помещения, - рассказал директор департамента экономического развития администрации города Южно-Сахалинска Павел Павленко.

В течение учебного года в "Лукоморье" ребята приходят заниматься и обучаться, а летом на базе центра функционирует детский лагерь. Здесь каждую неделю для ребят проводятся экскурсии, тематические творческие и кулинарные мастер-классы, выездные мероприятия, спортивные состязания и викторины. На текущий момент в лагере находятся 56 детей.

В этом году Евгения Антонова также получила статус социального предпринимателя и прошла акселерационную программу обучения от министерства экономического развития Сахалинской области. После прохождения программы социальные предприниматели могут претендовать на грантовую поддержку на сумму до 500 тысяч рублей.

На текущий момент в городе Южно-Сахалинске существует 37 детских садов, включая группы по присмотру и уходу. Направлению бизнеса по воспитанию и обучению детей уделяется большое внимание со стороны правительства Сахалинской области и администрации города Южно-Сахалинска. Узнать подробную информацию о предоставлении субсидий для предпринимателей Южно-Сахалинска можно по номеру: 8 (4242) 300-594 (доб.1-4).