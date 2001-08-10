В Холмском районе приступили к строительству нового моста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Объект транспортной инфраструктуры пройдет через реку Целебную. Работы развернуты на 62-ом километре автомобильной дороги "Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На первом этапе рабочие возведут железобетонный мост длиной более 34 метров, предусмотрев переходные участки и опоры. На втором планируется устроить примыкания и тротуары, а также дорогу с автобусными остановками. Работы завершат осенью 2024 года. Новый мостовой переход заменит старый, который не отвечает нормативным требованиям.

Кроме того, уже в декабре этого года в Холмском районе завершится ремонт моста через реку Кострому. Длина объекта - более 55 метров. Подрядчик приведет в порядок опоры, проезжую часть, устроит дренажную систему. Также будут установлены дорожные знаки, пешеходное ограждение и лестницы.

Работы по строительству и ремонту мостов в Холмском районе проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

- Основная причина строительства и ремонта мостов – физический износ объектов дорожной инфраструктуры, вызванный агрессивностью нашего климата и значительным ростом интенсивности грузоперевозок. В 2022 году сумма предусмотренных денежных средств на проведение работ в рамках нацпроекта составляет почти 265 миллионов рублей. При этом более 53 миллионов направлены из федерального бюджета. В следующем году эта сумма кратно увеличится, - рассказал первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Эдуард Ри.

Отметим, продолжается капитальный ремонт моста через реку Быструю на въезде в село Огоньки. Он расположен на дороге, связывающей Анивский и Невельский районы. Длина объекта - 82 метра. Подрядная организация заменит опоры и пролётные строения, устроит новые пешеходные тротуары, ограждения безопасности для автомобилей и пешеходов, а также новую ветку наружного освещения. Работы будут завершены осенью 2023 года.

Всего в рамках нацпроекта "БКД" до конца 2024 года в Сахалинской области капитально отремонтируют 10 мостов общей протяженностью 391 метр.