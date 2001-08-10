Сахалинца, не желающего платить алименты, отправили на обязательные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцу за неуплату алиментов назначено наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов. Согласно судебному решению, которое поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Александровск-Сахалинскому району Сахалинской области гражданка Н. обязана выплачивать алименты на содержание детей в размере 1/3 части от всех видов заработка, однако на протяжении длительного времени свои родительские обязанности она игнорирует, ведёт аморальный образ жизни, трудоустраиваться не желает, на учёте в центре занятости в качестве безработной не состоит, тем самым накопив долг в размере 1 млн.рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской обалсти.

При проверке имущественного положения женщины представителями власти было установлено, что денежных средств на расчётных счетах и имущество, на которое можно было бы обратить взыскание, у неплательщицы отсутствуют, равно как и официальные заработки. Судебным приставам по месту жительства застать должницу не удавалось, в связи с чем, в отношении сахалинки был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотретном ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В результате его рассмотрения мировым судьёй судебного участка №1 г. Александровск-Сахалинского района, Сахалинской области гражданке Н. назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ. Назначенное административное наказание не освобождает женщину от уплаты алиментов.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан не игнорировать свои родительские обязанности, своевременно и добровольно выплачивать алименты собственным детям.