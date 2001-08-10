Сахалинца, не желающего платить алименты, отправили на обязательные работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцу за неуплату алиментов назначено наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов. Согласно судебному решению, которое поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Александровск-Сахалинскому району Сахалинской области гражданка Н. обязана выплачивать алименты на содержание детей в размере 1/3 части от всех видов заработка, однако на протяжении длительного времени свои родительские обязанности она игнорирует, ведёт аморальный образ жизни, трудоустраиваться не желает, на учёте в центре занятости в качестве безработной не состоит, тем самым накопив долг в размере 1 млн.рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской обалсти.
При проверке имущественного положения женщины представителями власти было установлено, что денежных средств на расчётных счетах и имущество, на которое можно было бы обратить взыскание, у неплательщицы отсутствуют, равно как и официальные заработки. Судебным приставам по месту жительства застать должницу не удавалось, в связи с чем, в отношении сахалинки был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотретном ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В результате его рассмотрения мировым судьёй судебного участка №1 г. Александровск-Сахалинского района, Сахалинской области гражданке Н. назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ. Назначенное административное наказание не освобождает женщину от уплаты алиментов.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан не игнорировать свои родительские обязанности, своевременно и добровольно выплачивать алименты собственным детям.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:13 Сегодня На Курилах чаще рождаются, чем умирают, на Сахалине - наоборот
10:08 Сегодня В Холмском районе приступили к строительству нового моста
09:56 Сегодня Сахалинца, не желающего платить алименты, отправили на обязательные работы
09:27 Сегодня Юных сахалинок приглашают стать художественными гимнастками
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
16:39 22 Июля Валерий Лимаренко встал на защиту общеобразовательной школы в Никольском
15:18 22 Июля Жители на улице Больничной, 2 в Южно-Сахалинске устроили праздник двора
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
Выбор редакции
- 10:46 Сегодня Состоялся фестиваль национальных культур "Сахалин объединяет"
- 15:16 Вчера "Горный воздух" приглашает всех желающих на "Чистые игры"
- 12:31 Вчера Для постояльцев сахалинского дома престарелых устроили экскурсию к сивучам
- 15:04 27 Июля О здоровье и семейных ценностях рассказали ребятам из лагеря "Сахалинская звезда"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?