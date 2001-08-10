В Южно-Сахалинске проверяют цены на социально-значимые товары
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты департамента продовольственных ресурсов и члены общественного совета Южно-Сахалинска продолжают мониторить цены в социальных магазинах. Сегодня очередной рейд состоялся в одной из торговых точек сети «Верный» в Хомутово, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Такие магазины очень востребованы у населения. Особенной популярностью они пользуются у пенсионеров, многодетных, студентов — потому что это выгодно. Здесь разнообразный ассортимент продуктов и наценка на их стоимость не превышает 15% от оптовой цены. Кроме того, удобно, что социальные магазин располагаются в шаговой доступности как в городе, так и в планировочных районах, - отметила член общественного совета при мэрии Южно-Сахалинска Елена Реутская и призвала горожан, при посещении магазинов, обращать внимание именно на продукты с социальными ценами.
На сегодня в областной столице и планировочных районах действует 32 магазина эконом-формата, где реализуют социально значимые товары. А это 43 наименования: хлеб, макаронные изделия, различные крупы, сахар, соль, чай, яйцо, масло, рыбные консервы, вареная колбаса, куры, говядина и свинина, а также ряд овощей и фруктов.
Ознакомиться с перечнем социальных магазинов можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Список актуализируется. Для социальных магазинов также разработан ряд механизмов поддержки.
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