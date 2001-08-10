В Южно-Сахалинске благоустроят 29 дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году капитально отремонтированы и благоустроены будут 29 дворовых территорий при многоквартирных домах Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В их числе двор на пр. Победы, 15, где Сергей Надсадин провел выездное совещание. Строительно-монтажные работы уже завершены, ведется приемка объекта. Из-за особенностей ландшафта в период таяния снега или дождей здесь постоянно собиралась вода, что доставляло людям неудобства. Проект капитального ремонта создавался, в том числе, с учетом решения этой проблемы.

В частности, по поручению мэра будет разработан проект капремонта расположенного выше двора по пр. Победы, 7а, с территории которого по уклону вода заходила на пр. Победы, 15.

- Эти уютные зеленые дворы в центре города объединяет одна проблема - отвод воды. Я поставил задачу профильным структурам, мунциипальному заказчику - чтобы после капремонта этот неприятный для жителей фактор был устранен. Наша главная цель, чтобы горожане видели заботу: чистые подъезды, уютные дворы, отремонтированные улицы. Словом, всё то, что определяет комфорт каждого жителя, - сказал Сергей Надсадин.

Еще одной проблемой для людей стало недавно возникшее соседство с производственным предприятием, занимающимся сертификацией автомобилей. Дворовое пространство было перегружено транспортными средствами, крупногабаритными грузами, что создавало массу неудобств людям. Проект капитального ремонта двора готовился ранее и не мог учитывать этого фактора. Вместе с тем, для комфорта и безопасности южносахалинцев по поручению мэра готовый документ был значительно переработан с учетом новых реалий. Для автотранспорта посетителей оборудован отдельный от дворового пространства тупиковый подъезд.

- Наш двор — это пример плодотворного сотрудничества с властями. По нашей просьбе проект пересмотрели, учли все изменения,- рассказал житель дома 15 Андрей Серафимов.

Также мэр дал задание структурам - проработать варианты использования подпорной стены рядом с домом в качестве артобъекта.

В целом, в рамках федерального проекта «1000 дворов» уже завершены работы по благоустройству в Северном городке, 39, на ул. Науки, 7 и 8, ул. Дружбы, 1. Работы ведутся на ул. Байкальская, 1, Бориса Полевого, 2, пр. Мира, 65-1, на остальных объектах проводятся замена инженерных сетей с последующим благоустройством.

Капитально отремонтирован двор на ул. 3-й Набережной, 8 в Хомутово. Идет замена сетей по ул. Пионерской, 52, 53, 54 в Луговом, Спортивному проезду, 9 и 11, пр. Победы, 39, ул. Горького, 16 и 18а, ул. Поповича, 14. На остальных объектах работы также ведутся в соответствии с графиком. Есть переходящие с прошлого года объекты. Работы завершены по ул. Сахалинской, 32, 34, 36, 38, ул. Ленина, 246, 248, 250, пр. Победы, 15, на ул. Украинская, 105, 111, 111б, 113а работы продолжаются.

Добавим, что так же как и в прошлом, в этом году город ведет беспрецедентные работы по текущему ремонту дворов. В 2021-м преобразились 345 объектов и почти полторы сотни внутриквартальных проездов. В этом году муниципалитет не только выдерживает, но и наращивает эти объемы. В рамках текущего ремонта преобразятся 413 дворов. Наряду с дворами, город занимается входными группами многоквартирных домов. План на этот год — отремонтировать 498 таких объектов.