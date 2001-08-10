Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Горный воздух" приглашает всех желающих на "Чистые игры", рассказали ТИА "Острова" в СТК.

Что это такое: активный и веселый вариант субботника, соревнование между командами от 2 до 4 человек. За сборку мусора вы получаете баллы.

Побеждает команда, которая соберет больше мусора. В формате этой интересной игры мы с вами очистим территорию дороги «Парковая».

Встречаемся 30 июля в 11:00 на пересечении улиц Горького и Больничной. Вместе с вами мы пройдём 5 км дороги. Места вдоль неё часто используют для отдыха горожане, которые, к сожалению, оставляют после себя мусор.

Финиш игры - в Долине туристов, где мы подведём итоги. Победители получат возможность бесплатно подняться на вершину горы Красной. Все участники «Чистых игр» смогут бесплатно подняться на канатной дороге «Юг».

Для участия в игре необходимо зарегистрироваться по ссылке.

«Чистые игры» проходят в рамках совместного проекта с компанией «Сахалин Энерджи» по развитию волонтерского движения «Я – вклад в развитие своего острова».