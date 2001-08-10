Сергей Байдаков встретится с жителями Тымовского района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению Валерия Лимаренко первый заместитель губернатора посетит муниципальное образование с рабочей поездкой в пятницу и субботу, 29 и 30 июля. 29 июля, в 17 часов, начнется встреча с жителями. Мероприятие состоится в центральном районном доме культуры «Юбилейный»: ул. Кировская, 68а. Приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Перед этим, с 16 до 17 часов, в фойе учреждения руководители региональных органов власти и местной администрации проведут прием граждан.
В программе рабочей поездки Сергея Байдакова в Тымовский район – посещение объектов социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, а также контроль цен в социальных магазинах и посещение конноспортивных соревнований на призы губернатора «Золотая подкова Сахалина».
Напомним, ранее Валерий Лимаренко принял решение расширить формат выездов членов регионального правительства в районы Сахалинской области. Начиная с прошлого года, не только губернатор, но и его первый заместитель и председатель регионального правительства регулярно совершают рабочие поездки и встречаются с жителями.
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