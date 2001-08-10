В Южно-Сахалинске продолжаются работы на привокзальной площади
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совместно с руководителям профильных департаментов, депутатами, волонтерами и городскими общественниками проинспектировал ход работ на привокзальной площади, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, уже осеню этого года здесь появится современный транспортно-пересадочный узел. Это - одно из ключевых мероприятий масштабной транспортной реформы, которая реализуется в областной столице при поддержке правительства Сахалинской области и госпорпорации ВЭБ.РФ. Подробный отчет о том, какие работы выполняются на площади в настоящее время и как будет функционировать ТПУ после реконструкции, участникам выездного совещания представил директор Центра развития городской среды Василий Вишневский.
Он отметил, что благодаря интеграции железной дороги в систему общественного транспорта схема пересадки пассажиров с железнодорожного транспорта на автобусы станет более удобной. В частности, людям не нужно будет преодолевать пешком 700-800 метров до ближайшей остановки. Также ТПУ предусматривает оптимизацию парковочных мест для такси и личного транспорта, обустройство всей необходимой инфраструктуры для велосипедистов. На площади построят специальные посадочные платформы. Сама территория будет благоустроена для комфортного времяпровождения пассажиров. Инициативу по созданию ТПУ особенно поддерживают пользователи междугородних маршрутов. Это, в том числе, показали результаты опросов пассажиров, проведенных администрацией города. Если автобусы будут заезжать непосредственно на привокзальную площадь, это сократит людям время поездок до конечных пунктов.
- Для Южно-Сахалинска это большой шаг вперед в плане оптимизации и повышения качества перевозок. В городе появится современный и, главное, удобный для пассажиров транспортно-пересадочный узел, - отметил Сергей Надсадин.
Отдельно администрация города проработает вопрос организации парковки для личного транспорта. На территории самой площади будет предусмотрено порядка 40 машиномест. Также по договоренности с руководством РЖД планируется организовать дополнительную площадку, на которой жители смогут оставлять свои авто. Напомним, сейчас на период проведения работ временный паркинг организован напротив детской школы искусств №2 (ул. Карла Маркса, 51-А).
Значимость преобразований на площади также подчеркнули координатор партийного проекта «Городская среда» Владислав Грохольский, руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в Городской Думе Николай Артёменко. Своим мнением также поделилась куратор областного проекта «Забота. Защита. Уважение» Ирина Савицкая.
– Привокзальная площадь — это ворота города. То, что видят жители и гости областного центра, когда приезжают в Южно-Сахалинск их других районов. Проблема комфортного перемещения всех участников процесса назревала давно, теперь она будет решена, – отметила Ирина Савицкая.
Добавим, что работы на площади идут в графике. В самом разгаре демонтаж асфальтобетонного покрытия. Далее подрядная организация приступит к установке бордюров, системы освещения, монтажу павильонов и другим работам. Полностью завершить реконструкцию планируется к началу октября.
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