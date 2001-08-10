На Камчатке уже торгуют

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Красную икру с Камчатки можно купить и в интернете: на сайте объявлений о товарах, недвижимости и вакансиях "Авито" к продаже предлагается икра горбуши, кеты, нерки и чавычи, сообщает ТК "41 Регион".

Купить можно и килограмм, и сразу сто: оптом, как водится, дешевле. "Икорные" продавцы предлагают также отправлять икру в регионы, например, курьером. Как в данном случае покупатель убедится, что икра действительно так вкусна, как ее описывает продавец, не сообщается.

Цены во всех объявлениях разные, но все продавцы практически в один голос утверждают, что икра очень вкусная, приготовлена без добавления септиков, а еще она малосольная и исключительно этого года. Предлагается к продаже даже икра кижуча этого года, который, стоит отметить, на нерест еще не пошел.

Так, цена за один килограмм горбушевой икры составляет от 2200 до 2800 рублей, немного дороже икра нерки: от 3000 до 3500 рублей за кило. Еще дороже икра кеты: до 4000 тысяч за килограмм. Самое дорогое камчатское «красное золото» - икра чавычи. За килограмм икры чавычи продавцы просят до 4500 рублей.