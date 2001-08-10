Южносахалинцев приглашают принять участие в фотоконкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Начинающих и профессиональных фотографов Южно-Сахалинска приглашают принять участие в творческом конкурсе "Сахалин глазами молодёжи", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Заявки принимаются до 1 сентября по электронной почте: [email protected]. К письму необходимо приложить ссылку на облачный сервис, где хранятся конкурсные работы, или отправить сами фото. Также в свободной форме рассказать о себе, указать свои ФИО и контакты для связи.

По итогам конкурса лучшие работы будут представлены на экспозиции в арт-резиденции «Маяк» в сентябре.

Фотоконкурс проводится при поддержке агентства по делам молодежи Сахалинской области. Общее руководство по организации осуществляет ОГАУ «Сахалинский молодежный ресурсный центр».

С положением о конкурсе и условиями участия можно ознакомиться по ссылке.