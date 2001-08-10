Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июля 2022
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12:38, | Новости общества Сахалина и Курил

В Синегорске состоится выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Синегорске состоится выездной прием граждан, рассказали ТИА "Острова" в городском администрации.  

Его проведут специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства в среду, 27 июля. Они ответят на вопросы в сфере дорожной деятельности и благоустройства. Место проведения приема — отдел по управлению территорией (ул. Коммунистическая, 16).

Мероприятие начнется в 16.00.

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