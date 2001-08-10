Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях содействия достижению социально-экономических целей, задач и увеличения возможностей для эффективной самореализации молодежи посредством повышения качества управленческой деятельности, с 21 июня по 1 декабря 2022 года, проводится Всероссийский конкурс «Первый управленческий», рассказали ТИА «Острова» в региональном правительстве.

Конкурс направлен на повышение эффективности управленческой деятельности, развитие социальной политики, общественных инициатив и проектов в сфере науки и образования в Российской Федерации. В настоящее время мы живем в быстро развивающимся, высокотехнологичном мире, вступившим в эпоху профессионализма с высокой конкуренцией. Чтобы добиться успеха, а тем более процветать, необходимо переходить на современное профессиональное управление с его богатым арсеналом методов, средств и технологий, одной из эффективных форм и инструментов реализации которого является проектное управление посредством Конкурсов. Особую актуальность проведение Конкурса приобретает в связи с решением выхода России из Болонской системы образования, которая не отвечает потребностям времени, когда, вместе с тем, по мнению экспертов, возврат к советскому образцу обучения не представляется целесообразным. Согласно целям приоритетных национальных проектов в социальной сфере в Российской Федерации, повышение эффективности управленческой деятельности имеет первостепенное значение — задача, от которой напрямую зависит успех в любой сфере жизни человека: от трудовых до социальноклассовых и национальных отношений.

Приоритетными задачами Конкурса являются развитие гражданской активности, стимулирование управленческой деятельности в России, создание и реализация социально значимых проектов, формирование и повышение у молодежи интереса и мотивации к управленческой, социально значимой, творческой и созидательной деятельности, разработка новых управленческих подходов, подготовка управленческих кадров социальной сферы и инновационных отраслей экономики среди молодежи нашей страны. Участниками Конкурса являются молодые граждане, учащиеся школ и студенты от 12 до 25 лет. Организаторами Всероссийского конкурса выступают Автономная некоммерческая организация «Институт культурно-правового развития», Федеральный народный совет, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет управления», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт российской истории Российской академии наук», Комитет по социальному предпринимательству Общероссийской общественной организации «Опора России» при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Российской муниципальной академии, Парламентского клуба при Государственной Думе ФС РФ и Общенационального союза некоммерческих организаций. Мероприятия заочного этапа Конкурса проводятся в онлайн режиме и не требуют организации публичных и массовых мероприятий. Проведение Всероссийского конкурса будет способствовать гармонизации и сбалансированности влияния социально-экономических факторов на эффективность управления в постоянно меняющихся условиях, самореализации и вовлечению молодежи в управленческую практику и созидательную деятельность, а также позволит выявить социально значимые управленческие инициативы и проекты, учитывающие влияние внешних и внутренних факторов, направленные на улучшение качества жизни населения.

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