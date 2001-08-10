В лагере городского парка Южно-Сахалинска закрылась первая смена

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории центра досуга "Теремок" городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина отметили окончание первой смены для отдыхающих в лагере дневного пребывания "Лето в парке – 2022", рассказали ТИА "Острова" в парке.

В этом году в первой смене отдохнули 60 юных южносахалинцев. Было организовано 4 разновозрастных отрядов. Для работы в лагере были привлечены профессиональные педагоги и активные вожатые, которые с добротой и чуткостью относились к детям и старались сделать их пребывание в лагере увлекательным и запоминающимся.

Ребята много времени находились на свежем воздухе, большинство игр и спортивных занятий проводилось на улице, также было организовано полноценное двухразовое питание. Для ребят три недели пролетели незаметно, все дни были наполнены яркими впечатлениями, интересными встречами и теплыми знакомствами.

Стоит, отметить прием документов на вторую смену детского оздоровительного лагеря «Лето в парке – 2022» будет осуществляться с 25 июля по 29 июля. Подробности.