Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июля 2022
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В Северо-Курильском районе ожидается сильный дождь
16:04, | Новости общества Сахалина и Курил

Высокая пожарная опасность прогнозируется на территории Охинского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21-22 июля на территории Охинского района прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности), сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности, Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям области соблюдать правила безопасности.

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