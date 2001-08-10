1300 сахалинских школьников отдохнут в новом патриотическом лагере

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военно-патриотические центры создаются во всех регионах страны по инициативе президента Владимира Путина. На Сахалине для "Авангарда" выделят часть территории учебно-тренировочного центра "Восток", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Первая смена стартует уже в августе. Очень важно обеспечить все условия для занятий и комфортного пребывания старшеклассников. У нас есть для этого обустроенная база, грамотные преподаватели и тренеры, увлеченные ребята. Поэтому работу необходимо развернуть максимально эффективно, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

На базе "Востока" для юных патриотов выделен жилой и учебный корпусы, предусмотрена открытая площадка с полосой препятствий. Ребята будут изучать основы строевой и тактической подготовки, первой медицинской помощи, ориентирование на местности, робототехнику и беспилотные летательные аппараты. В программе также – посещение музейно-мемориального комплекса «Победа» и исторического парка «Россия – моя история» в Южно-Сахалинске, спортивные соревнования, творческие вечера, выезды на стрельбы.

- Смены "Авангарда" будут разной направленности. 15 августа ожидается заезд 180 ребят практически из всех районов Сахалина и Курил. На протяжении трех недель старшеклассники будут проходить начальную военную подготовку и готовиться к параду 3 сентября в честь окончания Второй мировой войны, - рассказал руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

С 5 сентября военно-патриотический центр заработает в круглогодичном режиме. Помимо тематических трехнедельных смен, будут проводиться короткие смены и учебные сборы продолжительностью пять дней. Планируется, что в следующем году такую подготовку в "Авангарде" пройдут 3300 старшеклассников.