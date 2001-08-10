В сахалинском управлении Роспотребнадзора рассказали, как защититься от оспы обезьян

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине существует риск завоза новой опасной инфекции – оспы обезьян. Её появлению может способствовать прибытие на острова граждан, контактировавших с зараженными людьми или животными, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. К возникновению такой ситуации в санитарном ведомстве готовы, однако настоятельно просят соблюдать жителей меры предосторожности и не верить всему, что пишут о заболевании в соцсетях.

Об инфекции

- Людям, особенно младше 40 лет, лицам с иммунодефицитными состояниями, а также беременным женщинам необходимо соблюдать все меры неспецифической профилактики, как при выезде за границу или в другие регионы РФ, так и находясь на территории области, - рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Галина Ковтонюк. - Прибывшим или контактным с ними людям при первых признаках заболевания следует обращаться за медицинской помощью и соблюдать все меры предосторожности для предотвращения заболевания.

Профилактику заражения обезьяньей оспой специалисты Роспотребнадзора делят на две категории: специфичную и неспецифичную. К первой относится прививка от натуральной оспы, которая даёт 85% гарантию от заражения. Во вторую категорию входят избегание контакта с животными и людьми с симптомами заболевания при посещении эндемичных для обезьяньей оспы стран, соблюдение правил гигиены, а также безопасное сексуальное поведение.

Медицинская служба Сахалинской области к реагированию на подобные случаи, по словам Галины Ковтонюк, в целом готова. Противоэпидемические мероприятия, проводимые при работе с больным оспой обезьян, аналогичны тем, что осуществляются при борьбе с коронавирусной инфекцией. Полученный во время работы в пандемию опыт в полной мере позволяет предотвратить распространение оспы обезьян среди медработников и жителей области.

О фейках

В островном Роспотребнадзоре призывают сахалинцев и курильчан пользоваться только проверенными источниками информации и не верить всему, что пишут об обезьяньей оспе в соцсетях. На фоне достоверных сведений об инфекции, рисках и мерах профилактики в интернете множатся фейки. Их подробный разбор и хронология появления представлены в новом материале проекта "Лапша".

Началось всё с обвинения Билла Гейтса в распространении оспы. Первым в России об этом 17 мая написал телегам-канал «Теория большого шока», на следующий день аналогичный материал появился в «Московском комсомольце». Конспирологи зацепились за сказанные основателем Microsoft осенью 2021 года слова о возможной пандемии модифицированной оспы. Позже в рунете появилось высказывание представителя республиканской партии США Марджори Тейлор Грин, в котором она декламирует одну из теорий заговора и обвиняет Гейтса в намерении заработка на вспышке заболевания.

Одновременно с обвинениями Билла Гейтса в Сети появились утверждения, что подавляющее большинство заболевших обезьяньей оспой – лица нетрадиционной сексуальной ориентации и выводы о передаче инфекции половым путём. Позже зарубежные врачи уточнили, что наличие значительного числа гомосексуалистов среди заболевших простое совпадение, связанное с выходом из коронавирусного локдауна и проведением различных массовых мероприятий.

Несколько дней спустя, 20 мая, аналитики зарегистрировали появление фейка о связи распространения обезьяньей оспы с противоковидными вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson and Johnson. Из британского сегмента Twitter фальшивка перебралась и в Россию. В качестве основания выступал фрагмент листовки, прилагаемой к вакцине Astrazeneca, в которой говорится, что в состав входит «аденовирусный вектор шимпанзе». Через день в соцсетях начал «гулять» фейк про массовую вакцинацию от ковида в целом. Авторы дезинформирующих постов заявляли, что эта прививка ведёт к падению иммунитета и появлению опоясывающего лишая, который врачи-заговорщики якобы будут маскировать под обезьянью оспу, чтобы никто не догадался об «истинных» причинах.

«Лапша» – фактчекинговый проект, который занимается выявлением фейков в Сети и обучением медиаграмотности. Пользователи могут отправить в «Лапшу» подозрительную информацию. Специалисты проекта совместно с фактчекерами проверят ее и дадут ответ: фейк это или правда. Запрос можно отправить через форму на сайте или чат-ботов в Telegram, Viber и «ВКонтакте».