40 километров велодорожек появится в Южно-Сахалинске до конца сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Об этом рассказали представители профильных ведомств мэрии областного центра на совещании по развитию велосипедной инфраструктуры, которое провел губернатор Валерий Лимаренко. Свои предложения внесли представители спортивной общественности, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Я неоднократно говорил, что решения, которые принимаются в интересах жителей, должны обсуждаться с общественностью. Поэтому я рад, что городские власти прислушались к моей рекомендации и привлекли к обсуждению вопроса развития велоинфраструктуры и тех, для кого она предназначена. Это позволит эффективно потратить средства из бюджета и принести людям пользу. Особенно важно поддерживать такие проекты, на мой взгляд, по причине благоприятного влияния спорта на общественное здоровье», – отметил Валерий Лимаренко.

По словам директора Центра развития городской среды администрации Южно-Сахалинска Василия Вишневского, в этом году планируется организовать около 40 километров дополнительной велопешеходной инфраструктуры.

– На улице Комсомольской строится около 3,5 километра велодорожек и на Ленина. До конца июля планируем закончить работы по 10 километрам велоинфраструктуры. Доделываем на Тихоокеанской и Горького. Планируется организовать велополосы на Хабаровской. До конца июля появится 15 километров велопешеходной инфраструктуры, на тех улицах, где в рамках текущего ремонта выполняется понижение бордюров. По итогам этого года у нас будет свыше 50 километров связанной велоинфраструктуры, с учетом созданной ранее. Также активно планируем развитие сети на 2023 и 2024 годы, чтобы можно было удобно и безопасно передвигаться по городу на велосипеде, – рассказал Василий Вишневский.

– Велотуризм и использование велосипедов и самокатов должны стать культурным кодом нашего города. Не так давно мы закупили муниципальный велосипедный транспорт, потом появились самокаты. Мы стремимся к тому, чтобы у нас было как можно больше людей, ведущих здоровый образ жизни. В этом сезоне мы сделали разметку велодорожек на 10 км. К концу августа это будет 20 км, а к концу сентября 40 км, – отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Свои предложения внесли представители спортивной общественности.

– Мы при поддержке министерства спорта занимаемся развитием горного сегмента велоспорта. Для популяризации мы четвертый год проводим бесплатные занятия каждое воскресенье. Хотелось бы, чтобы и на «Горном воздухе» быстрее шло развитие маунтинбайка. Нужны велопарковки, веломойки, новые велотрассы. Там надо разделить потоки пешеходов и велосипедистов, – обратился председатель региональной общественной организации «Сахалинский клуб экстремального велоспорта» Игорь Балла.

– В плане спорта, понятно, что мы ездим в основном по загородным трассам. И тут надо обратить внимание на выезды из города, в тот же Ново-Александровск по проспекту Мира и на участок между Троицким и Новотроицким. Но я со своими детьми очень много езжу на велосипедах по городу. В центре все достаточно удобно, хотелось бы, чтобы обустроили велодорожки, например, до Аквасити, – отметил вице-президент Сахалинской федерации триатлона Алексей Боженко.

Валерий Лимаренко поддержал предложения спортсменов и общественников и поручил профильным ведомствам взять их в работу. Также глава региона предложил активнее создавать велосекции, привлекая школьников и молодежь. А среди старшего поколения в популяризации велодвижения помощь могут оказать «серебряные волонтеры». Кроме того, работодатели, особенно, чьи офисы и здания расположены в центре города, по мнению губернатора, могут активнее стимулировать своих работников к тому, чтобы они отдавали предпочтение велотранспорту, например, оборудуя возле них специальные велосипедные парковки.