Русские и китайские музыканты сыграют посреди Амура на кораблях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российский и китайский оркестры готовятся к выступлению на воде. В День окончания Второй мировой войны, 3 сентября, музыканты двух берегов исполнят композиции о любви к Родине, сообщает ИА "Порт Амур".

О мероприятиях в день памяти информационному агентству рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

В прошлом году из-за пандемии память героев почтили на берегу. В этом - впервые участие в акции примут российский и китайский оркестры.



"Музыканты двух стран исполнят композиции о любви к Родине, которые вдохновляли сотни тысяч людей бороться за жизнь и мирное небо. Важно помнить о тех днях. Закончилась война именно у нас, на Дальнем Востоке. И мы всегда будем чтить память героев, совместно выражать общую скорбь двух государств - России и Китая", - отметил градоначальник.



Также Олег Имамеев опубликовал на своем Телеграм-канале кадры репетиционного процесса симфонического оркестра Хэйхэ. Музыканты уже готовятся к международной акции "Цветы на воде".