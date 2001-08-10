Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июля 2022
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11:53, | Новости общества Сахалина и Курил

Русские и китайские музыканты сыграют посреди Амура на кораблях

Русские и китайские музыканты сыграют посреди Амура на кораблях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российский и китайский оркестры готовятся к выступлению на воде. В День окончания Второй мировой войны, 3 сентября, музыканты двух берегов исполнят композиции о любви к Родине, сообщает ИА "Порт Амур".

О мероприятиях в день памяти информационному агентству рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев. 
В прошлом году из-за пандемии память героев почтили на берегу. В  этом - впервые участие в акции примут российский и китайский оркестры. 

"Музыканты двух стран исполнят композиции о любви к Родине, которые вдохновляли сотни тысяч людей бороться за жизнь и мирное небо. Важно помнить о тех днях. Закончилась война именно у нас, на Дальнем Востоке. И мы всегда будем чтить память героев, совместно выражать общую скорбь двух государств - России и Китая", - отметил градоначальник.

Также Олег Имамеев опубликовал на своем Телеграм-канале кадры репетиционного процесса симфонического оркестра Хэйхэ. Музыканты уже готовятся к международной акции "Цветы на воде".

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