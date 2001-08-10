Десятки домов останутся без воды в Южно-Сахалинке 21 и 22 июля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 21 и 22 июля будет отключена подача холодной воды в южной части областного центра.

21 июля с 14.30 до 18.00 по адресам:

- ул. Комсомольская, 278-314, 278А-300А, 300Б;

- пр. Мира, 235-377, 239А-375А, 239Б-375Б, 239В;

- ул. Емельянова, 15-23, 15А, 21А;

- ул. Пуркаева, 74-84, 82А, 41-53, 41А-51А, 51Б;

- ул. Есенина, 42-50, 42А-50А, 1-15, 5А-9А;

- ул. Больничная, 36А-40А, 36Б, 38, 40;

22 июля с 09.30 до 13.30 по адресам:

- ул. Комсомольская, 231-259, 243А-259А, 259Б.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую «РВК-Сахалин» по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.