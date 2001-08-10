Сахалинцам предлагают поделиться личными библиотеками с островными заключенными

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 21 по 31 июля 2022 года в арт-резиденции "Маяк" у жителей города примут книги в рамках благотворительной акции "Подари книгу", рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

- Наступило лето, а с ним пришла пора долгожданных ремонтов. Это значит, что многие жители столкнуться с вечной проблемой–куда отдать библиотеку, собранную годами? Именно сейчас у жителей города есть возможность пристроить своих бумажных друзей. Мы принимаем книги различного жанра– художественную и научную литературу, детективы и любовные романы, лирику, классику, произведения современных авторов, – рассказал директор молодёжного ресурсного центраАлександр Неустроев.

Все собранные книги будут переданы в УФСИН России по Сахалинской области. В дальнейшем все книги будут направлены в исправительные учреждения Сахалинской области.