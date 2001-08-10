Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июля 2022
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11:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет ярмарка вакансий для молодежи

В Южно-Сахалинске пройдет ярмарка вакансий для молодежи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский центр занятости населения приглашает граждан принять участие в специализированной ярмарке вакансий для молодежи по следующим профессиям:
 
- юрисконсульт, 
 
- бухгалтер;
 
- плотник;
 
- парикмахер;
 
- секретарь;
 
- инспектор по пожарной безопасности;
 
- экономист;
 
- кладовщик;
 
- младший воспитатель.
 
Мероприятие состоится 21 июля в 15:00 по адресу: Южно-Сахалинск, улица Ленина, 283а. 
 
Справки по телефону: 42-51-35

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