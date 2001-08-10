В Южно-Сахалинске проверили работоспособность 665 пожарных гидрантов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты "РВК-Сахалин" совместно с сотрудниками регионального МЧС завершили плановую проверку пожарных гидрантов в Южно-Сахалинске. Были проверены все подконтрольные "РВК-Сахалин" гидранты в количестве 665 штук. Они расположены на городской территории, за исключением планировочного района Ново-Александровск и сел, входящих в состав городского округа (их обслуживает АО "СКК"), рассказали ТИА "Острова" в коммунальной организации.
Согласно требованиям нормативных документов, проверка пожарных гидрантов в областном центре проводится дважды в год. Весенняя проверка была начата в мае.
Каждому гидранту уделяют пристальное внимание - специалисты проводят контрольные замеры давления струи, а также качества водоотдачи. Также проверяется состояние люков и крышек колодцев, целостность корпуса, герметичность клапанов, отсутствие подземных вод в колодце. Отдельно проверяется наличие информационных знаков о наличии и расположении гидрантов, а также доступность сооружения. К гидрантам должна быть обеспечена возможность беспрепятственного подъезда и оперативного подключения.
«Для «РВК-Сахалин» нет более важных и менее важных пожарных гидрантов. Все пожарные гидранты, независимо от их расположения и наличия рядом массовых или социальных объектов должны быть в исправном рабочем состоянии», - рассказал директор по производству Станислав Купчинский.
По итогам проверки все 665 пожарных гидрантов находятся в исправном состоянии. По нескольким были обнаружены незначительные нарушения, которые были устранены еще до завершения проверки.
Данные о результатах переданы в департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска, а также в МЧС. Это необходимо, чтобы пожарные при возникновении возгорания имели доступ к проверенному источнику водоснабжения. Следующая плановая проверка состоится осенью.
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