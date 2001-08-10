Тихоокеанское
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Несколько домов в Южно-Сахалинске отключат от воды 20 августа
15:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Несколько домов в Южно-Сахалинске отключат от воды 20 августа

Несколько домов в Южно-Сахалинске отключат от воды 20 августа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 20 июля с 10.00 до 14.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам::

- ул. Комсомольская, 276Б, 276В;

- пр. Мира, 239, 245, 251.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую «РВК-Сахалин» по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.

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