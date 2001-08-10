"Грин Агро-Сахалин" создаст сотню новых рабочих мест

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Крупный островной сельхозпроизводитель - компания "Грин Агро-Сахалин" - планирует расширить производство и штат сотрудников. В скором времени здесь появится около 100 инженерных и рабочих вакансий, сообщил управляющий директор предприятия Владимир Балухта.

- Квалифицированных сотрудников мы в постоянном режиме ищем по всей стране. Недавно главный ветврач приехал, мы её обеспечили жильём. Выполнение социальных обязательств для нас основное условие. В прошлом году мы запустили молочное производство, сейчас планируем его расширять. Вводим в штат порядка ста новых мест – это технологи, инженеры и персонал рабочих специальностей, – рассказал Владимир Балухта.

По последним данным, уровень регистрируемой безработицы в Сахалинской области составил 0,5%. Это один из лучших показателей на Дальнем Востоке, свидетельствующий о стабильной ситуации на рынке труда в островном регионе.

Подобная ситуация характерна и для других регионов России. Эксперты компании "Первый ОФД" заявляют об увеличении активности на трудовом рынке: в июне по сравнению с маем работодатели и соискатели были активнее на 8 и 12 процентов соответственно.