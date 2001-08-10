Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2022
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17:41, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 16 июля, с 10.00 до 14.00 южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу по цене 86 руб. за 1 кг.

Реализация будет осуществляться по следующим адресам:

пр. Мира, 229 ( район ТЦ «Янтарь»);

пр. Мира, 106А( район Дома торговли).

Рыбу реализует ИП Можайский О.В.

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