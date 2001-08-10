Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядная организация и МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» раньше заявленного срока завершили работы на указанном участке, что позволило открыть дорогу для транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в областном центре продолжаются работы по строительству Южного канализационного коллектора. Работы стартовали в прошлом году с ул. Железнодорожной. Трубы также проложили через ул. Авиационную. Для перехода на восточную сторону подрядчику предстояло проложить трубы под пр. Мира. Выполнить данный вид работ без полного перекрытия движения не было возможно.

Ранее сообщалось, что ограничения продлятся до вечера 12 июля. Однако и подрядчик, занятый в строительстве коллектора, и завод Федотова, восстанавливающий дорожное покрытие, завершили работы в максимально короткие сроки.