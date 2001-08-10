На Сахалине заработала "горячая линия" по благоустройству мест отдыха
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Центр управления регионом открыл "горячую линию" для обращений о благоустройстве популярных мест отдыха. Оставить их можно в аккаунтах ЦУР65 или через Госуслуги.
– С начала лета специалисты ЦУР регулярно фиксируют в соцсетях сообщения, касающиеся популярных мест отдыха. Помимо мусора, который после себя оставляют туристы, сахалинцы обращают внимание на недостатки благоустройства: отсутствие мусорных баков, раздевалок, нормальных проездов. Вместе с региональным правительством мы решили организовать «горячую линию» по приёму таких обращений. А губернатор Валерий Лимаренко дал поручение, чтобы их отрабатывали максимально быстро, – рассказал руководитель ЦУР65 Сергей Гребенюк.
Предложения можно отправлять через платформу обратной связи на портале госуслуг или в аккаунтах ЦУР65:
Глава региона отметил, что на обращения о благоустройстве нужно реагировать максимум через двое суток.
– Пляжный сезон на островах короткий. Поэтому надо создать островитянам максимальные условия для отдыха, – заявил губернатор.
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