Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июля 2022
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14:21, | Новости общества Сахалина и Курил

Центры занятости помогают сахалинцам бесплатно получить востребованные профессии

Центры занятости помогают сахалинцам бесплатно получить востребованные профессии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Томаринский центр занятости помог парикмахеру Ксении Тарской открыть своё дело и подобрал для неё бесплатные курсы повышения квалификации. В ближайшее время мастер планирует освоить реконструкцию волос – эта услуга очень востребована в её районе, однако специалистов такого профиля в нём нет.

Жительница Томари Ксения Тарская получила диплом парикмахера десять лет назад и всё это время работала по найму. Набравшись опыта, она решила открыть свою студию.

– Я воспользовалась предложением работников центра занятости: повысила свою квалификацию с четвёртого до пятого разряда и зарегистрировалась как самозанятая. Получила финансовую поддержку - более ста тысяч рублей – и приобрела оборудование. Тружусь на себя уже несколько месяцев, сейчас в планах освоить новый вид работы, по которому в Томари своего специалиста нет, – рассказала она.

Сахалинцам, которые только решают, становиться ли им самозанятыми, Ксения советует основательно подойти к выбору направления деятельности. По её мнению, для успеха желательно иметь базовое образование и чёткий план по развитию своего дела. Тогда поддержанное государством начинание имеет все шансы стать успешным.

Специалисты центров занятости индивидуально подходят к ситуации каждого обратившегося человека и при необходимости заключают договоры с учебными заведениями в других регионах России. Получить новую профессию или повысить квалификацию за счёт областного бюджета могут:

- безработные;

- находящиеся под угрозой увольнения;

- женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;

- пенсионеры;

- освободившиеся из мест лишения свободы;

- участники программы добровольного переселения в РФ;

- испытывающие трудности в трудоустройстве.

Средства из регионального бюджета идут не только на оплату обучения, но и на проезд, проживание, медосмотр и госпошлины. По информации регионального агентства по труду и занятости, в 2022 году обучение прошли около 600 жителей Сахалинской области, большая часть из них – по рабочим специальностям.

Дополнительное профессиональное образование для сахалинцев и курильчан доступно и в рамках нацпроекта «Демография». Получить образование за счёт федерального бюджета могут люди в возрасте 50 лет и старше, предпенсионеры, официально зарегистрированные безработные, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет и неработающие женщины с детьми до 7 лет включительно.

В 2022 году в проект добавились находящиеся под угрозой увольнения граждане и незанятая молодежь до 35 лет, в числе которой соискатели, не нашедшие работу после армии, окончания вуза или техникума.

Обучение в рамках «Демографии» организуют РАНХиГС, Томский государственный университет и Ворлдскиллс Россия. Получить знания островитяне смогут по многим программам обучения. Чтобы стать участником этой программы, необходимо подать заявление о прохождении обучения через личный кабинет Единой цифровой платформы «Работа в России» (https://trudvsem.ru/) и получить государственную услугу по профессиональной ориентации в центре занятости населения. В 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» в Сахалинской области прошли обучение 725 сахалинцев и курильчан.

Подробные консультации по вопросам обучения можно получить в муниципальных центрах занятости населения или в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области по телефону 8 (4242) 672-540.

Фото: из архива Ксении Тарской

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