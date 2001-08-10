Центры занятости помогают сахалинцам бесплатно получить востребованные профессии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Томаринский центр занятости помог парикмахеру Ксении Тарской открыть своё дело и подобрал для неё бесплатные курсы повышения квалификации. В ближайшее время мастер планирует освоить реконструкцию волос – эта услуга очень востребована в её районе, однако специалистов такого профиля в нём нет.
Жительница Томари Ксения Тарская получила диплом парикмахера десять лет назад и всё это время работала по найму. Набравшись опыта, она решила открыть свою студию.
– Я воспользовалась предложением работников центра занятости: повысила свою квалификацию с четвёртого до пятого разряда и зарегистрировалась как самозанятая. Получила финансовую поддержку - более ста тысяч рублей – и приобрела оборудование. Тружусь на себя уже несколько месяцев, сейчас в планах освоить новый вид работы, по которому в Томари своего специалиста нет, – рассказала она.
Сахалинцам, которые только решают, становиться ли им самозанятыми, Ксения советует основательно подойти к выбору направления деятельности. По её мнению, для успеха желательно иметь базовое образование и чёткий план по развитию своего дела. Тогда поддержанное государством начинание имеет все шансы стать успешным.
Специалисты центров занятости индивидуально подходят к ситуации каждого обратившегося человека и при необходимости заключают договоры с учебными заведениями в других регионах России. Получить новую профессию или повысить квалификацию за счёт областного бюджета могут:
- безработные;
- находящиеся под угрозой увольнения;
- женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;
- пенсионеры;
- освободившиеся из мест лишения свободы;
- участники программы добровольного переселения в РФ;
- испытывающие трудности в трудоустройстве.
Средства из регионального бюджета идут не только на оплату обучения, но и на проезд, проживание, медосмотр и госпошлины. По информации регионального агентства по труду и занятости, в 2022 году обучение прошли около 600 жителей Сахалинской области, большая часть из них – по рабочим специальностям.
Дополнительное профессиональное образование для сахалинцев и курильчан доступно и в рамках нацпроекта «Демография». Получить образование за счёт федерального бюджета могут люди в возрасте 50 лет и старше, предпенсионеры, официально зарегистрированные безработные, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет и неработающие женщины с детьми до 7 лет включительно.
В 2022 году в проект добавились находящиеся под угрозой увольнения граждане и незанятая молодежь до 35 лет, в числе которой соискатели, не нашедшие работу после армии, окончания вуза или техникума.
Обучение в рамках «Демографии» организуют РАНХиГС, Томский государственный университет и Ворлдскиллс Россия. Получить знания островитяне смогут по многим программам обучения. Чтобы стать участником этой программы, необходимо подать заявление о прохождении обучения через личный кабинет Единой цифровой платформы «Работа в России» (https://trudvsem.ru/) и получить государственную услугу по профессиональной ориентации в центре занятости населения. В 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» в Сахалинской области прошли обучение 725 сахалинцев и курильчан.
Подробные консультации по вопросам обучения можно получить в муниципальных центрах занятости населения или в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области по телефону 8 (4242) 672-540.
Фото: из архива Ксении Тарской
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:54 Сегодня "Единая Россия" подвела итоги весенней сессии в Госдуме
11:24 Сегодня В городском парке Южно-Сахалинска появился "Чудоостров"
09:21 Сегодня День памяти Антона Чехова пройдет на Сахалине
10:19 Сегодня Жителям севера Сахалина на 21 день запретили посещение лесов
- 14:44 8 Июля Министр спорта РФ Олег Матыцин прилетит на Сахалин 12 июля
- 09:21 7 Июля В Сахалинской области введена выплата для участников специальной военной операции
15:17 8 Июля Сахалинских школьников познакомили с профессиями бренд-менеджера и BI-аналитика
15:40 8 Июля Жители Южно-Сахалинска украшают дворы цветами
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?