Центры занятости помогают сахалинцам бесплатно получить востребованные профессии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Томаринский центр занятости помог парикмахеру Ксении Тарской открыть своё дело и подобрал для неё бесплатные курсы повышения квалификации. В ближайшее время мастер планирует освоить реконструкцию волос – эта услуга очень востребована в её районе, однако специалистов такого профиля в нём нет.

Жительница Томари Ксения Тарская получила диплом парикмахера десять лет назад и всё это время работала по найму. Набравшись опыта, она решила открыть свою студию.

– Я воспользовалась предложением работников центра занятости: повысила свою квалификацию с четвёртого до пятого разряда и зарегистрировалась как самозанятая. Получила финансовую поддержку - более ста тысяч рублей – и приобрела оборудование. Тружусь на себя уже несколько месяцев, сейчас в планах освоить новый вид работы, по которому в Томари своего специалиста нет, – рассказала она.

Сахалинцам, которые только решают, становиться ли им самозанятыми, Ксения советует основательно подойти к выбору направления деятельности. По её мнению, для успеха желательно иметь базовое образование и чёткий план по развитию своего дела. Тогда поддержанное государством начинание имеет все шансы стать успешным.

Специалисты центров занятости индивидуально подходят к ситуации каждого обратившегося человека и при необходимости заключают договоры с учебными заведениями в других регионах России. Получить новую профессию или повысить квалификацию за счёт областного бюджета могут:

- безработные;

- находящиеся под угрозой увольнения;

- женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;

- пенсионеры;

- освободившиеся из мест лишения свободы;

- участники программы добровольного переселения в РФ;

- испытывающие трудности в трудоустройстве.

Средства из регионального бюджета идут не только на оплату обучения, но и на проезд, проживание, медосмотр и госпошлины. По информации регионального агентства по труду и занятости, в 2022 году обучение прошли около 600 жителей Сахалинской области, большая часть из них – по рабочим специальностям.

Дополнительное профессиональное образование для сахалинцев и курильчан доступно и в рамках нацпроекта «Демография». Получить образование за счёт федерального бюджета могут люди в возрасте 50 лет и старше, предпенсионеры, официально зарегистрированные безработные, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет и неработающие женщины с детьми до 7 лет включительно.

В 2022 году в проект добавились находящиеся под угрозой увольнения граждане и незанятая молодежь до 35 лет, в числе которой соискатели, не нашедшие работу после армии, окончания вуза или техникума.

Обучение в рамках «Демографии» организуют РАНХиГС, Томский государственный университет и Ворлдскиллс Россия. Получить знания островитяне смогут по многим программам обучения. Чтобы стать участником этой программы, необходимо подать заявление о прохождении обучения через личный кабинет Единой цифровой платформы «Работа в России» (https://trudvsem.ru/) и получить государственную услугу по профессиональной ориентации в центре занятости населения. В 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» в Сахалинской области прошли обучение 725 сахалинцев и курильчан.

Подробные консультации по вопросам обучения можно получить в муниципальных центрах занятости населения или в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области по телефону 8 (4242) 672-540.

Фото: из архива Ксении Тарской