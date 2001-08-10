Тихоокеанское
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14:18, | Новости общества Сахалина и Курил

Делегация Минского автомобильного завода предложила властям Южно-Сахалинска пассажирские автобусы

Делегация Минского автомобильного завода предложила властям Южно-Сахалинска пассажирские автобусы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители автогиганта предложили муниципалитету рассмотреть возможности для поставок белорусских автобусов средней и большой вместимости для сферы пассажирского транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметив оптимальное соотношением качества и цены модельного ряда МАЗов, производители особое внимание уделили хорошей работе сервисных центров, не зависящих от иностранных поставщиков, а также соответствие современной экологической повестке.

Сергей Надсадин подчеркнул, что транспортному обслуживанию населения уделяется самое серьезное внимание. Для повышения безопасности, комфортности и экологичности пассажирских перевозок в областном центре полным ходом идет реформа общественного транспорта, направленная на обновление подвижного состава автобусного парка. В планах администрации в течение ближайших трех лет поэтапно заменить все 250 городских автобусов.

По результатам состоявшихся переговоров профильному департаменту администрации Южно-Сахалинска было дано поручение изучить коммерческие предложения от белорусских производителей и проанализировать перспективы сотрудничества с минским автогигантом.

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