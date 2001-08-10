Жителям Южно-Сахалинска напоминают о правилах безопасности на водных объектах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах. Прежде всего, следует помнить, что купаться разрешено только в специально отведенных для этого местах. На территории городского округа таких водоемов нет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Тем не менее, особенно в жаркую погоду, на берегах рек и озер нередко можно видеть группы отдыхающих, в том числе подростков и детей без присмотра взрослых. Пренебрежение правилами безопасности может привести к самым тяжелым последствиям. Так, вчера вечером в службу экстренных вызовов 112 поступило сообщение о гибели 15-летнего ребенка на одном из озер в районе Дальнего. Подчеркнем, эти искусственные водоемы в свое время были созданы для орошения сельскохозяйственных полей. Купаться в них категорически запрещено. Возле всех водных объектов устанавливаются информационные аншлаги о запрете купания. В последний раз знаки на озерах в Дальнем были смонтированы в начале июня этого года. Вместе с тем в этом районе неоднократно фиксировались факты их преднамеренной порчи и кражи.
Администрация города убедительно просит горожан соблюдать правила безопасности, не подвергать свою жизнь риску. Особое внимание стоит уделить организации досуга детей – их безопасность в зоне ответственности родителей.
– Инструктируйте детей. Не оставляйте их одних вблизи водных объектов. Объясните им, что нельзя заходить в неисследованный и неподготовленный водный объект, – подчеркнул директор Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска.
Также подчеркнем, что аншлаги имеют важное значение для предупреждения опасных ситуаций. Граждан убедительно просят относиться к ним бережно.
С основными правилами безопасности на водных объектах можно ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска.
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