В городском парке Южно-Сахалинска появился "Чудоостров"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Чудоостров" - так назвали новую территорию - расположен в северо-восточной части парка. Участок площадью около 1500 квадратных метров украшает около 40 тысяч саженцев различных растений. Результат работы проверили губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В цветочное многообразие нового уголка парка включены более 20 видов растений, такие как овсяница, полынь Шмидта, остеосперум, лилейник, камыш, очиток, георгины и многие другие.
– Основные растения здесь многолетние, причем сахалинской тематики. Вот, например, у нас рогоз болотный, он прижился, как будто здесь и был. Есть и травы сахалинские. Учитывая, что территория новая, сделали сбор и однолетних, и многолетних растений. Поливаем утром и вечером, – доложила директор департамента культуры и туризма Южно-Сахалинска Ирина Герасимова.
Чтобы жители могли оценить все цветочное многообразие в комфортной обстановке, на участке установлено 7 панорамных качелей. Для комфортной прогулки предусмотрены пешеходные дорожки и 5 скамеек по периметру территории. В вечернее время «Чудоостров» подсвечивается, чтобы обеспечить комфорт и безопасность посетителей.
– Все очень красиво, хорошее дело сделали. Надо ежегодно увеличивать масштабы и озеленения, и вообще организации таких мест отдыха, чтобы как можно больше жителей могли приятно проводить время, в том числе в черте города, – отметил Валерий Лимаренко.
– Это как раз часть реализации вашего, Валерий Игоревич, поручения по масштабному увеличению объемов озеленения в этом году. А вообще, надо подумать и об организации где-то неподалеку от новой зоны отдыха точек общественного питания. Их надо сделать больше в парке. Когда-то так и было, но они были хаотичные. Надо возвращаться к большему числу, но организовать все грамотно и достойно, – рассказал Сергей Надсадин.
Напомним, в марте Валерий Лимаренко предложил более чем в два раза увеличить объём цветов, которые летом будут высажены на улицах города. В этом сезоне улицы, парки и скверы областного центра украсили более 600 тысяч цветов. Помимо озеленения также особое внимание было уделено вопросу приведения в порядок дворов и входных групп. По поручению губернатора муниципалитетам на эти цели была выделена субсидия из бюджета области.
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