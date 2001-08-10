Жителям севера Сахалина на 21 день запретили посещение лесов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств на территории Охинского, Тымовского, Смирныховского и Долинского городских округов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве лесного и охотничьего хозяйства.

В связи с действием особого противопожарного режима на территории Охинского, Тымовского, Смирныховского, Долинского городских округов, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории Охинского, Тымовского, Смирныховского, Долинского лесничеств ограничить с 11 июля 2022 года сроком на 21 календарный день:

- пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за исключением лиц, осуществляющих работы по охране лесов от пожаров и использующих леса на основании договоров аренды лесных участков, и их транспортных средств;

- деятельность лесопользователей, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данных организаций и иных граждан.