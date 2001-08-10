Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июля 2022
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В районе перекрестка улиц Фархутдинова и 1-ой Октябрьской в Южно-Сахалинске ведутся работы
10:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Ремонт моста через Сусую на юго-западном объезде Южно-Сахалинска продлится до осени

Ремонт моста через Сусую на юго-западном объезде Южно-Сахалинска продлится до осени

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонтные работы на мосту через р. Сусуя на на юго-западном объезде скорректировали движение транспорта. Подрядчик ООО "Сахмо" с утра 7 июля приступил к восстановлению изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия моста. Также будут заменены деформационные швы, восстановлены консоли тротуарных блоков и дорожное ограждение, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы ведутся по полосам, соответственно движение транспорта также организовано по полосам. Дорожные знаки, ограждение и светофоры, разделяющие потоки движения по мосту, установлены 6 июля.

Срок выполнения работ по контракту - 15 сентября. Однако подрядчик взял на себя обязательства возобновить движение в штатном режиме уже через полтора месяца.

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