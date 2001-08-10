В Сахалинской области введена выплата для участников специальной военной операции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Единовременная материальная помощь предоставляется в случае гибели и ранений военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Соответствующее постановление принято по поручению губернатора Валерия Лимаренко правительством Сахалинской области. Эти выплаты дополнят уже действующие меры материальной поддержки, принятые по инициативе федеральных властей, рассказали ТИА "Острова" в региоанльном правительтсве.

В связи с гибелью военнослужащего семье из регионального бюджета будет выплачен 1 миллион рублей, в связи с тяжелым ранением – 500 тысяч рублей, в связи с лёгким ранением – 250 тысяч рублей. Средства будут выделять из резервного фонда области. Выплаты распространяются на случаи, произошедшие с 24 февраля 2022 года. Финансовую поддержку уже получили семьи погибших военнослужащих и 10 жителей островного региона, получивших ранения в ходе специальной военной операции. Эти меры помощи действовали в регионе и ранее, однако не были регламентированы отдельным нормативно-правовым актом. В каждом подобном случае выплаты осуществлялись адресно. Теперь же механизм оказания помощи стал более детализированным, а количество её получателей увеличится.

– Долг перед Родиной – это единственное, о чем я думал, отправляясь на специальную военную операцию. Там сложные условия. Я получил ранение, поэтому меня сразу же отправили домой. Сейчас предстоит решить много медицинских вопросов. Я горжусь, что государство, ради которого я отправился на операцию, не остаётся в стороне и во многом помогает, – подчеркнул один из получателей выплаты.

Единовременная материальная помощь предоставляется при соблюдении одного из условий:

– военнослужащий зарегистрирован по месту жительства (месту пребывания) на территории Сахалинской области на момент получения ранения или гибели;

– военнослужащий зарегистрирован по месту дислокации воинской части, войск национальной гвардии Российской Федерации на территории Сахалинской области на момент получения ранения или гибели;

– военнослужащий был призван с территории Сахалинской области на военную службу, на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации.

Военнослужащий, получивший ранение, супруг (супруга, родитель) погибшего военнослужащего за назначением единовременной материальной помощи обращаются с письменным заявлением и набором необходимых документов в министерство социальной защиты Сахалинской области лично или через своего представителя. Со списком документов можно ознакомиться на сайте Центра социальной поддержки Сахалинской области https://csp.admsakhalin.ru