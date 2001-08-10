В районе перекрестка улиц Фархутдинова и 1-ой Октябрьской в Южно-Сахалинске ведутся работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Здесь силами подрядной организации ООО «Мастер-с» прокладываются сети водоснабжения и канализации к объекту, расположенному по адресу ул. 1-я Октябрьская, 4, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сквозной проезд для транспорта в связи с проводимыми работами не закрылся: движение осуществляется в обоих направлениях. Администрация города просит автомобилистов обращать внимание на установленные в зоне проведения работ дорожные знаки.

Земляные работы стартовали 6 июля. К предстоящим выходных подрядчик завершит основной объем и возобновит движение по участку в щебеночном исполнении. На предстоящей же неделе при благоприятных погодных условиях на участке будет полностью восстановлено нарушенное асфальтобетонное покрытие. Срок окончания работ по переходу - 13 июля.