В районе перекрестка улиц Фархутдинова и 1-ой Октябрьской в Южно-Сахалинске ведутся работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Здесь силами подрядной организации ООО «Мастер-с» прокладываются сети водоснабжения и канализации к объекту, расположенному по адресу ул. 1-я Октябрьская, 4, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сквозной проезд для транспорта в связи с проводимыми работами не закрылся: движение осуществляется в обоих направлениях. Администрация города просит автомобилистов обращать внимание на установленные в зоне проведения работ дорожные знаки.
Земляные работы стартовали 6 июля. К предстоящим выходных подрядчик завершит основной объем и возобновит движение по участку в щебеночном исполнении. На предстоящей же неделе при благоприятных погодных условиях на участке будет полностью восстановлено нарушенное асфальтобетонное покрытие. Срок окончания работ по переходу - 13 июля.
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