Сахалинские энергетики назвали справедливыми новые тарифы на подключение к электросетям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сахалинском министерстве энергетики назвали справедливыми новые тарифы на подключение к электрическим сетям, которые 30 июня утвердило правительство РФ. Для льготных категорий россиян один киловатт подключаемой мощности теперь обойдется в 1000 рублей. От нововведений в островном регионе ждут положительного эффекта, так как старая система себя не оправдала.

В ведомстве напомнили, что в число льготников входят малоимущие, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

– Льготное подключение к электросистемам в качестве стимула для развития предпринимательства появилось в России уже больше 10 лет назад. Хочу отметить, что в заявленном качестве эта мера себя не оправдала и привела к частым злоупотреблениям. Согласно открытым данным, за последние 13 лет по льготе подключили более 3 млн электроустановок, на что было затрачено более 190 млрд рублей, и получилось, что за льготников платили другие потребители и сами сетевые компании, – отметил директор департамента электроэнергетики областного минэнерго Василий Григорьев.

Энергетик добавил, что в итоге стоимость работ при увеличении мощности уже подключенного дома без участия электросетевой компании и при подключении нового объекта в лесной зоне, где необходимо возводить линии электропередачи и другие сооружения, стала фактически одинаковой, а это несправедливо.

- Плата по старому льготному тарифу составляла 550 рублей за 15 кВт, причём реальная потребность не учитывалась. Из 40 ГВт, присоединённых в нашей стране по льготе и до сих пор обслуживаемых, используется сейчас около 15%. То есть если бы систему тарифов не поменяли, то мы и в будущем имели бы малоэффективный расход средств вместе с ухудшением качества и надёжности электроснабжения, – сообщил Григорьев.

Правительство России обновило тарифы на подключение к сетям с учётом интересов малого и среднего бизнеса. Льготные тарифы будут доступны при подключении мощности до 150 кВт по третьей категории надёжности. При этом уточняется, что для получения скидки необходимо, чтобы объект находился не дальше 200 метров от сетевой инфраструктуры в городе и не дальше 300 метров в сельской местности. Порядок расчёта за подключение для объектов мощностью более 150 кВт будет определён в 2023 году.

По данным одного из крупнейших в мире электросетевых холдингов «Россети», переход на новые тарифы снизит нагрузку на потребителей, а высвободившиеся финансы можно направить на реконструкцию и обновление сетей. Это приведёт к повышению надёжности и качества электроснабжения потребителей.

Новое постановление правительства облегчит и саму процедуру подключения. Многим заявителям теперь не потребуется предоставлять акты о выполнении техусловий. А индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам достаточно будет подать заявку и оплатить счёт за подключение – сбор документов на этой стадии больше не нужен.