В Сахалинской области с начала года реализовали более 230 тонн свежей рыбы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За первые шесть месяцев работы островным рыбопромышленникам удалось достичь показателя 2021 года. Лидерами по объемам реализации свежего улова стали Южно-Сахалинск, а также Поронайский и Углегорский районы. Задачу увеличить объемы доступного продукта поставил губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Стоимость рыбы, поставленной участниками программы, реализуемой в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», значительно ниже рыночной. К примеру, треску можно приобрести по цене от 65 до 115 рублей, навагу – от 45 до 92, минтай – от 46 до 90, камбалу – от 50 до 100, сельдь от 10 до 80, красноперку от 15 до 92. Также в торговых точках островного региона по доступной цене продается терпуг, мойва, корюшка, кунджа и голец.
– Нам удается реализовывать свежую рыбу по социальной цене благодаря комплексному подходу. Так, отгрузка свежего улова осуществляется промысловиками без дополнительных наценок, у предприятий отсутствуют затраты на переработку и заморозку, в транспортировке продукта помогают местные администрации. Кроме того, компаниям предоставляют бесплатные торговые места, – подчеркнул руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.
В реализации рыбы по социальной цене в островном регионе участвуют ООО «Прибой-Восток», ООО «Невод», ООО «РК им.Кирова», ООО «Рыбак», СПК РК «Дружба», ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», ООО «Рыбокомбинат Островной», ООО «Алаид», СК «БСФ», ООО «Континент», ООО «Тунайча», ИП Хрянин И.В., ООО «Оха», ООО «Таранай».
Также сахалинские и курильские рыбопромышленники участвуют в благотворительной деятельности по бесплатной раздаче свежевыловленной рыбы. Всего с начала года жителям Сахалинской области безвозмездно передано более 32 тонн свежевыловленной сезонной разнорыбицы.
– Наши рыбодобывающие предприятия подтверждают свою готовность и дальше участвовать в программе по обеспечению населения свежим уловом напрямую с промысла, в том числе и лососевыми видами рыб. Будем содействовать в реализации этого проекта, расширяя ассортимент и объёмы реализации. Традиционно ряд предприятий, при наличии рыбы, не только реализуют её по доступным ценам, но и часть бесплатно раздадут, как это было и в прошлом году, – сообщил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.
Сахалинцев и курильчан несколькими способами информируют о местах продажи свежевыловленных даров моря, ценах и ассортименте. Ежедневно обновляется информация на цифровой карте. Автоматические уведомления поступают через мобильное приложение «Острова.65». Информация также размещается в социальных сетях агентства по рыболовству Сахалинской области (Вконтакте https://vk.com/agent_ribalka65 и Одноклассники https://ok.ru/agentribalka65/topics ) и муниципальных администраций.
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