В Южно-Сахалинск съехались профсоюзные лидеры из дальневосточных регионов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Семинар-совещание профсоюзных кадров Дальневосточного региона проходит в областном центре с 4 по 6 июля. Делегаты обсудят современные методы привлечения работников в профсоюзы. В пленарном заседании принял участие мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Мероприятие объединило более 60 делегатов из Якутии, Бурятии, Амурской области, Камчатского края и других регионов. Сергей Надсадин поприветствовал участников семинара и отметил особую роль института профсоюзов, ее важность и востребованность для людей:

- Очень рад, что Южно-Сахалинск стал площадкой для такого знакового события. К нам прилетели лидеры профсоюзного движения со всего Дальнего Востока. Особый статус семинару придает участие председателя общероссийского союза работников госучреждений и общественного обслуживания страны Николая Водянова. Институт профсоюзов был неотъемлемой частью нашей жизни в советское время, очень ценно, что он трансформировался и сохранился на современном этапе. Вы чутко реагируете на все изменения, которые происходят в стране, ищите способы привлечения потенциальных участников профсоюзов. Желаю эффективной работы на площадках семинара. Это очень важная работа и то, что вы приехали в Южно-Сахалинск, очень ценно для нас.

Кроме того, глава областного центра поздравил с юбилеем Лидию Михайловну Шарухину, которая 27 лет возглавляет Сахалинскую организацию общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания страны. Лидия Шарухина долгие годы взаимодействует с муниципалитетом: с 2005 года является координатором городской трехсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений от городского объединения организаций профсоюзов. Также принимала участие в разработке Соглашения между администрацией Южно-Сахалинска, профсоюзами и работодателями областного центра.

- Лидия Михайловна - замечательный человек, проявивший себя как вдумчивый, заинтересованный проблемами трудовых коллективов профессионал. Счастья, всех благ! - отметил в поздравлении градоначальник.

- Подобные семинары проводятся ежегодно в разных федеральных округах и субъектах страны. В прошлом году мы были в Якутии, сегодня настала очередь Южно-Сахалинска. В профсоюзном движении идет тенденция к снижению численности членов, поэтому на повестку мы вынесли вопросы, связанные технологиями вовлечения людей. Мы обсудим, чем можем мотивировать конкретного человека для вступления в профсоюз, - рассказала Лидия Шарухина.

Добавим, всего в Сахалинской области функционируют более 15 профсоюзов численностью около 12 тыс. сахалинцев. Основной вопрос, которым занимаются профсоюзные организации, — защита трудовых прав участников профсоюзов.