Больше 7 тысяч сахалинских семей с детьми от 3 до 7 лет получили увеличенную ежемесячную выплату
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Размер выплаты поменялся из-за повышения уровня прожиточного минимума. Раньше для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет максимальный размер выплаты составлял 17900 рублей. Теперь 100 процентов от регионального прожиточного минимума для детей это почти 20 тысяч рублей. С помощью выплаты семьи смогут преодолеть порог бедности и улучшить материальное положение, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Выплаты заявителям пересчитают, начиная с 1 июня 2022 года. Сумма в зависимости от дохода составит от 9.895 до 19.791 руб. в месяц на ребенка. Это хорошее подспорье для семейного бюджета. На такую помощь могут рассчитывать порядка 7150 сахалинских семей. Всего в первом полугодии на выплату было направлено почти 600 миллионов рублей,- рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
Ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет назначается, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума – 18.930 руб. Заявителям назначается 50, 75 или 100 % (9.895 руб., 14.842 руб., 19.791 руб.) от величины прожиточного минимума для ребенка. Размер пособия зависит от того стал ли среднедушевой доход семьи выше уровня регионального прожиточного минимума. Оформить пособие можно на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Подать заявление на выплату можно удаленно через портал «Госуслуги», а также в отделениях центра социальной поддержки по месту жительства.
Большинство поправок в бюджет Сахалинской области вносят по инициативе партии «Единая Россия». В июне фракция «Единой России» в Сахалинской областной Думе утвердила поправки в областной бюджет 2022 года. Наиболее важным стало дополнительное финансирование мер социальной поддержки населения. Социальная сфера одна из самых высоко финансируемых в Сахалинской области. Благодаря последним поправкам в областной бюджет на меры соцподдержки дополнительно было направлено 4,2 млрд.рублей.
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