Более четырех километров линий уличного освещения отремонтируют в населенных пунктах Поронайского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по замене и строительству линий наружного освещения стартовали в середине июня в населенных пунктах Поронайского района. В этом году в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Поронайского городского округа» в план капитального ремонта и строительства уличных электросетей вошли 16 улиц в селах Майское, Леонидово, Гастелло и городе Поронайске. По адресам модернизируют старые линии, а также построят новые участки уличного освещения.

В настоящее время электромонтажная организация работает в селе Гастелло. Специалисты частично меняют опоры освещения, прокладывают новые линии уличного освещения, устанавливают энергосберегающие светодиодные светильники.

Полный список улиц, где будет выполнена замена и строительство новых линий уличного освещения:

- с. Майское – ул. Ларишева, ул. Фурманова, ул. Ленина;

- с. Леонидово – ул. Карла Маркса, ул. Смирных, ул. Восточная, ул. 1-ая Речная, ул. Калинина;

- с. Гастелло – ул. Загородная, ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Лесная, пер. Зеленый, ул. Пограничная;

- г. Поронайск – ул. Морская, пешеходная зона вблизи дома №67б по ул. Октябрьская.