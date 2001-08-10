Более четырех километров линий уличного освещения отремонтируют в населенных пунктах Поронайского района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы по замене и строительству линий наружного освещения стартовали в середине июня в населенных пунктах Поронайского района. В этом году в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Поронайского городского округа» в план капитального ремонта и строительства уличных электросетей вошли 16 улиц в селах Майское, Леонидово, Гастелло и городе Поронайске. По адресам модернизируют старые линии, а также построят новые участки уличного освещения.
В настоящее время электромонтажная организация работает в селе Гастелло. Специалисты частично меняют опоры освещения, прокладывают новые линии уличного освещения, устанавливают энергосберегающие светодиодные светильники.
Полный список улиц, где будет выполнена замена и строительство новых линий уличного освещения:
- с. Майское – ул. Ларишева, ул. Фурманова, ул. Ленина;
- с. Леонидово – ул. Карла Маркса, ул. Смирных, ул. Восточная, ул. 1-ая Речная, ул. Калинина;
- с. Гастелло – ул. Загородная, ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Лесная, пер. Зеленый, ул. Пограничная;
- г. Поронайск – ул. Морская, пешеходная зона вблизи дома №67б по ул. Октябрьская.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:20 Сегодня 700 километров водопровода проложат и отремонтируют на Сахалине
- 08:53 Сегодня Более четырех километров линий уличного освещения отремонтируют в населенных пунктах Поронайского района
09:59 Сегодня Больше 7 тысяч сахалинских семей с детьми от 3 до 7 лет получили увеличенную ежемесячную выплату
12:08 Сегодня Сахалинец нашел банковскую карту и пошел за покупками
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
16:06 30 Июня После внедрения дизайн-кода в Южно-Сахалинске перекресток Мира-Пуркаева обретет новый облик
10:57 30 Июня На Сахалине для многодетной семьи приобретут бытовую технику
15:35 30 Июня На Сахалине подготовлены мобильные группы ловцов браконьеров
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 16:04 1 Июля Сахалинская филармония закрыла сезон большим красочным концертом
- 14:57 29 Июня Жюри конкурса "Цветущий Южный" выйдет на объекты участников уже 1 июля
- 11:08 27 Июня Спортивную площадку установят в одном из дворов в Новоалександровске
- 13:39 24 Июня Южносахалинцев приглашают постоять на гвоздях и исцелиться звуком
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?