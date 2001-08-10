Команды Сахалина и Камчатки поборются за победу в первенстве по национальным видам спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера стартовало сегодня в Поронайске. В спортивной программе, рассчитанной на три дня, принимают участие восемь команд. За медали первенства будут бороться команды Охинского, Александровск-Сахалинского, Ногликского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского района, команда Южно-Сахалинска и сборная Камчатского края. Команду Камчатского края представляют воспитанники детского дома творчества Быстринского района.

Открылись соревнования торжественным парадом команд. Первым к участникам первенства обратился мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков. Глава района отметил, что развитие национальных видов спорта – это важнейшая часть сохранения национальных традиций коренных народов Севера и пропаганды здорового образа жизни, а также пожелал спортсменам интересной и бескомпромиссной борьбы. Слова напутствия прозвучали от советника управления по работе с КМНС Правительства Сахалинской области Ольги Кутабергей и представителя КМНС при Сахалинской областной Думе Алексея Лиманзо. Новых побед и свершений участникам состязаний пожелала специалист корпоративных отношений компании «Сахалин Энерджи» Юлия Завьялова. Творческий подарок всем собравшимся преподнес национальный ансамбль «Мэнгумэ илга». Артисты выступили с хореографической композицией.

После завершения торжественной части спортсмены отправились на берег залива Терпения. Там в течение трех дней будет проходить соревновательная часть первенства. Спортсмены померятся силами в таких видах спорта, как метание тяжести, метание топора, тройной прыжок, бег с палкой, стрельба из лука, бег с тяжестью, метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, национальная борьба, перетягивание каната. Победителей назовут как в командном, так и в личном зачете. Кроме состязаний, для ребят подготовлена культурная программа. Команды посетят поронайский краеведческий музей, кинотеатр, городской парк, бассейн, примут участие в мастер-классах. Торжественное закрытие и подведение итогов первенства пройдет 2 июля.