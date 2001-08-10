Дальневосточный форум экологичного транспорта пройдет 8 июля в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участники обсудят вопросы развития электротранспорта, зарядной инфраструктуры, транспортную реформу Южно-Сахалинской агломерации, а также вопросы газомоторного и водородного транспорта. Будут представлены компании рынка зарядной инфраструктуры и газомоторного транспорта, электрокары, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил задачу создать комфортную и экологичную среду для жителей региона. Внедрение экологичного общественного транспорта – один из пунктов этой работы. В Южно-Сахалинске планируется запустить электробусы, а между городами – автобусы на газомоторном топливе. Вместе с тем мы развиваем сеть зарядной инфраструктуры для частного электротранспорта, поскольку интерес к нему у людей активно растет, – рассказал министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко.
В Дальневосточном форуме экологичного транспорта примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, местных администраций, крупных энергетических компаний, дилерских центров, транспортных компаний, сервисных центров по переоборудованию автотранспорта на газомоторное топливо, производителей газозаправочного и газобаллонного оборудования.
Напомним, в прошлом году число электрокаров в регионе увеличилось вдвое, сейчас таких машин в области около 300. В этом году по инициативе Валерия Лимаренко в Сахалинской области отменили транспортный налог на электрокары. Автовладельцам также организуют специальные парковочные места для электромобилей возле зарядных станций. А для владельцев электрических зарядных станций тариф на электроэнергию снижен на 30 процентов, что, в конечном итоге, снижает стоимость зарядки электромобилей для сахалинцев и курильчан.
На газ машины в регионе тоже стали переводить чаще. За первые три месяца этого года в островном регионе переоборудовали 500 автомобилей – это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Существенный прирост транспорта на метане произошел благодаря увеличению количества газовых заправок, а также компенсациям из бюджета региона за переход с бензина и дизеля на экологически чистое и экономичное топливо. Заметный вклад в популяризацию газомоторного топлива вносят действующие в Сахалинской области меры поддержки. Жители региона могут компенсировать до 150 тысяч на установку газобаллонного оборудования. Для всех видов автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, транспортный налог снижен в два раза. Региональное правительство компенсирует часть затрат на приобретение газомоторной техники и переоборудование транспорта. Сервисным центрам по переоборудованию авто на газ возмещают 70 процентов затрат на специализированное оборудование.
Ведется работа по увеличению сети газозаправочных станций. В 2021 году была введена в эксплуатацию АГНКС-2 в Южно‐Сахалинске, появились еще 5 передвижных газовых заправщиков в Холмском, Поронайском, Долинском, Невельском и Тымовском районах.
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