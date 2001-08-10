Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Взять ипотечный кредит смогут специалисты медицинских и образовательных организаций, проработавшие на Дальнем Востоке не менее пяти лет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Директор школы №32, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Светлана Бетнарская рассказала, что в ее коллективе новые условия госпрограммы приняли с воодушевлением. Около 40 процентов педсостава — молодые специалисты. Некоторые еще не проработали по специальности 5 лет, но уже приближаются к этим показателям. Многие взяли ипотеку либо планируют взять. А вот более старшие коллеги, с учетом действовавших ранее возрастных ограничений, были лишены такого шанса решить жилищный вопрос.

- Возможности, которые дальневосточная ипотека давала раньше, не полностью устраивала наших учителей. Самое важное, что убрали ограничения по семейному положению и по возрасту. Педагоги смогут решить жилищный вопрос и остаться на Сахалине. Это очень и очень здорово, - сказала Светлана Бетнарская.

Напомним, дальневосточная ипотека — государственная программа льготного ипотечного кредитования на приобретение или строительство жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа. Она позволяет оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на весь срок кредитования.