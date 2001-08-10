Тихоокеанское
информационное агентство
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16:07, | Новости общества Сахалина и Курил

Предпринимателей Южно-Сахалинска и самозанятых горожан приглашают на семинар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представителей малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска, самозанятых горожан 8 июля приглашают на семинар по повышению активности пользователей в бизнес-аккаунте в социальной сети ВКонтакте, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

- Что собой представляет сегментация аудитории и что она дает;

- Критерии сегментации аудитории;

- Методы сегментации аудитории;

- Что понимается под активностью в сообществах в ВКонтакте и зачем ее повышать;

- Как посмотреть активность группы в ВКонтакте;

- Что нужно знать, чтобы повысить активность в группе ВКонтакте;

- Топ-3 способа повышения активности в группе ВКонтакте;

- 5 способов поднять вовлечение ВКонтакте.

Мероприятие будет проходить по адресу: ул. Ленина, 173, 4 этаж (актовый зал). Начало в 15.00.

Для участия необходимо заблаговременно подать заявку в электронной форме на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).

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