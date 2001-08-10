Сахалинцы прокомментировали введение "золотого стандарта" в школах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В российских школах предложили ввести единый образовательный стандарт, который утвердит содержание учебников и снизит бюрократическую нагрузку на учителей. Соответствующие поправки в федеральный закон уже разработали в Госдуме. Представители сахалинского педагогического сообщества положительно оценили инициативу и отметили, что такой подход благоприятно отразится на всех участниках образовательного процесса.
- Введение "золотого стандарта" как одного из звеньев единого образовательного процесса считаю очень правильным и своевременным, - сказала учитель географии корсаковской школы № 4 Евгения Черкасова. - У школ должна быть понятная линейка учебников, изложение которых гарантируется государством. Это значительно облегчит работу учителям, поскольку не нужно будет тратить время на подбор учебных материалов. Для родителей тоже есть плюсы: они будут уверены в качестве обучения и смогут контролировать соответствие программы федеральным стандартам.
По мнению председателя регионального отделения Российского движения школьников Максима Шелепова, приведение учебных программ и пособий к единообразию поспособствует реализации национальных проектов, а также поможет школьникам при смене учебного заведения.
- Единый стандарт даст возможность менять школу без риска «выпадения» из образовательного процесса, а значит исчезнут проблемы с адаптацией к новой программе, - пояснил Максим Шелепов. - Следует отметить, что укрепление образовательного пространства, которое необратимо последует за введением «золотого стандарта», благоприятно скажется не только учёбе детей, но и на воспитательной работе, связанной с раскрытием их талантов.
Поправки в федеральный закон разработала группа депутатов Госдумы и сенаторов РФ. Проект уже одобрили в Минпросвещения. Один из авторов документа, глава профильного комитета Госдумы Ольга Казакова отметила, что создание единого образовательного пространства стало важнейшей государственной задачей.
- Закон "Об образовании" описывает учебную программу как примерную, рекомендательную, а там, где нет обязательного, отсутствует конкретика, - сказала Ольга Казакова. - Мы должны оградить нашу систему от этого и выстроить четкую вертикаль процессов, которые происходят в школе. Преимущество отечественного образования – в фундаментальности, и мы не можем говорить, что фундамент будет крепким, если он состоит только из рекомендаций.
Разработчики документа пояснили, что «золотой стандарт» позволит создать единое образовательное пространство, а благодаря систематизированной школьной программе родители школьников лучше поймут содержание учебного процесса и смогут эффективнее влиять на успеваемость ребёнка. Кроме того, по их мнению, введение единого стандарта поможет и развитию новаторских методик обучения: образовательные учреждения смогут дополнять и развивать их по своему усмотрению.
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