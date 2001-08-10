В Южно-Сахалинске будет внедрено адаптивное светофорное регулирование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре завершаются подготовительные работы по внедрению адаптивного светофорного регулирования на наиболее оживленных перекрестках областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Умные светофоры как инструмент, позволяющий улучшить пропускную способность улиц, повысить безопасность и комфортность дорожного движения, успешно зарекомендовали себя во многих городах страны и мира. В Южно-Сахалинске внедрение адаптивного светофорного регулирования является одним из мероприятий большой транспортной реформы, инициированной мэром областного центра Сергеем Надсадиным.

На днях команда администрации в составе главы города, управляющего делами администрации Вячеслава Кожухова, заместителя директора департамента городского хозяйства Александра Попова, отвечающего за сферу транспорта, и директора Центра развития городской среды Василия Вишневского посетила Центр организации дорожного движения Правительства Москвы, чтобы познакомиться с передовыми практиками в этом направлении. Особое внимание было уделено программному обеспечению, техническим моментам адаптивного регулирования, разработке соответствующей документации.

Как отметил Сергей Надсадин, Южно-Сахалинск вступил в активную фазу транспортной реформы, которая проводится в городе при поддержке правительства Сахалинской области и госкорпорации ВЭБ. РФ. Уже этим летом стартует реализация больших амбициозных проектов — это и обновление подвижного состава пассажирского транспорта (первую партию в 147 единиц газомоторной техники город ждет в текущем году) , и строительство автобусного парка. Вместе с тем, повысить качество пассажирских перевозок невозможно без цифровых технологий, современных решений.

– Уже в июле в городе начнет работу Центр управления городской мобильностью – важно учесть все моменты, в том числе, детально изучить опыт других городов, чтобы выстроить работу Центра максимально эффективно, – подчеркнул Сергей Надсадин.

Работы по внедрению умных светофоров с использованием индуктивных петлевых детекторов стартуют в Южно-Сахалинске в уже середине июля. К сентябрю адаптивное регулирование будет работать на 9 городских перекрестках:

- Холмское шоссе - Транзитная;

- Фархутдинова - 1-я Октябрьская;

- Дружбы - 2-я Железнодорожная;

- Ленина - Емельянова;

- Алых роз - Ударная;

- Сахалинская - Железнодорожная;

- Сахалинская - Вокзальная;

- Сахалинская - Ленина;

- Сахалинская - Амурская.

Также на пересечениях улицы Сахалинской с улицами Достоевского и Холмской светофоры будут работать с использованием альтернативных адаптивных технологий.

Добавим, что данные перекрестки были определены по результатам анализа дорожной ситуации, интенсивности распределения транспортных потоков, а также мнений автомобилистов.