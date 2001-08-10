Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июня 2022
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Ремонтные работы продолжаются в Южно-Сахалинске на перекрестке пр. Мира и ул. Украинской
12:46, | Новости общества Сахалина и Курил

Ремонтные работы продолжаются в Южно-Сахалинске на перекрестке пр. Мира и ул. Украинской

Ремонтные работы продолжаются в Южно-Сахалинске на перекрестке пр. Мира и ул. Украинской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Силами подрядной организации ведутся земляные работы по устройству рабочего слоя из скального грунта. Также дорожники заняты в устройстве коллекторов ливневой и бытовой канализации. Ведется врезка водопровода. Работы идут по графику, рассказали ТИА "Острова" в городской тадминистрации.

На пер. Энергетиков и ул. Ленина, которые используются в качестве объездных путей, автомобильная пробка не наблюдается. Надзор за строительством ежедневно осуществляется департаментом дорожного хозяйства и благоустройства. Возобновить движение по перекрестку планируется 5 июля.

 

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